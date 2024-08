Crunchyroll | numeri da record superati i 15 milioni di abbonamenti

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di giovedì 8 agosto 2024)ha recentemente divulgato alcuni interessanti dati e statistiche sull’ammontare deglimensili della piattaforma: cifre da, il punto di riferimento per tutto ciò che riguarda gli anime, ha annunciato oggi di aver raggiunto una nuova pietra miliare nella sua storia, superando i 15di abbonati mensili che apprezzano i migliori anime provenienti dal Giappone. Rahul Purini, Presidente di, ha commentato: La giornata di oggi segna una pietra miliare emozionante non solo per, ma per l’intero settore degli anime. È la prova che le storie, i personaggi e le esperienze che i nostri partner creano risuonano profondamente con un numerodi fan in tutto il mondo.