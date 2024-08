Arsenal singolare esperimento di Arteta | fa rapinare i giocatori da borseggiatori professionisti

Leggi tutta la notizia su sportface

e surrealedi Mikelall'. Con l'obiettivo di preparare i suoiall'importanza di essere sempre vigili e attenti, anche quando tutto sembra tranquillo, come riporta The Athletic il tecnico dei Gunners avrebbe assunto in gran segreto un team di, conferendo l'incarico di rubare telefoni e portafogli durante una cena della squadra. Successivamente, l'allenatore spagnolo avrebbe chiesto ai suoidi vuotare le tasche e molti a quel punto si sono resi conto dell'assenza di alcuni oggetti di valore. Il tutto è stato ovviamente restituito. C'è però una spaccatura tra i tifosi dei londinesi: chi pensa che si tratti di un esercizio geniale e utile, chi pensa sia decisamente folle e ridicolo.