8 agosto occhi al cielo non solo a S Lorenzo | stasera le prime stelle cadenti

(Di giovedì 8 agosto 2024) Firenze, 7024 -riserva tanti spettacoli in. E non bisogna aspettare Sanper ammirare le. Questa sera è infatti previsto il picco di visibilità delle Nord Delta Aquaridi, sciame meteorico in grado di regalare 20-25 meteore all'ora. Altra data da cerchiare in rosso sul calendario è quella del 17, quando viene previsto inil picco di visibilità di un altro sciame di meteore, le Kappa Cignidi. E poi il 19alle 20.26 (ora italiana) potremo ammirare la Luna Blu, questo mese l’appuntamento è con una Superluna dello Storione che apparirà più grande e luminosa del solito. Largo dunque alleneld’, con lo sciame delle Perseidi che si prepara a dare spettacolo in compagnia di Marte e Giove, con Saturno che torna ad affacciarsi la sera, come rileva l’Unione Italiana Astrofili.