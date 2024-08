Strappa il Rolex a un 93enne La figlia | Mano e dita tumefatte

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 agosto 2024) di Laura Valdesi RAPOLANO Una donna ha rapinato undi Rapolanondogli dal polso il. Un colpo compiuto ieri mattina, intorno alle 9,30, che ha scosso il paese. Perché episodi come questo sono comuni nelle grandi città ma stanno purtroppo diventando sempre più frequenti anche nella nostra provincia. "Mio padre è rimasto malissimo, provato a livello psicologico. Già a Milano, dove viviamo – racconta la– gli avevano portato via un altro orologio di notevole valore. Adesso anche il. Ma il fatto più grave è che dal polso alle, stante la forza che la ladra ha messo per tirare via l’orologio, ha lanera. E’ intervenuta sul posto l’ambulanza". E indagano i carabinieri a cui è stata presentata denuncia: un aiuto potrebbe arrivare dall’impianto di videosorveglianza del paese.