Parigi 2024 sollevamento pesi | Massidda subito fuori dai giochi nei -61 kg tre prove non valide nello strappo

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Arrivano brutte notizie per l’Italia dalalle Olimpiadi di. Tramontanoinfatti le chance di medaglia di Sergionella categoria -61 kg: il sardo, terzo del ranking e accreditato per un posto sul podio alla vigilia, non riesce a completare nessuna delle tredelloed è dunquedaiper quanto riguarda i primi posti. Il classe 2002 di Oristano ha provato ad aprire con 132 kg senza successo, per poi fallire anche i due tentativi a quota 134 kg, che di fatto hanno compromesso la sua gara.