MotoGP Fabio Di Giannantonio guiderà la GP25 di VR46

(Di mercoledì 7 agosto 2024)Dirinnova il proprio contratto con Ducati e team Pertamina Enduroper i prossimi due anni. L’italiano resta quindi al proprio posto nello schieramento, pronto per guidare la terza delle treschierate dal marchio tricolore nella stagione 2025. Il romano ha riportato in una nota ufficiale: “Nove mesi fa mi sono trovato senza moto per continuare il mio sogno e oggi firmo un contratto con due delle più importanti entità della, è difficile da credere. Sono molto contento di poter proseguire questo viaggio fantastico insieme al Pertamina EnduroRacing Team e Ducati Corse per le prossime due stagioni. Sono arrivato qui quasi per caso, mi sono sentito subito a casa e con la squadra stiamo facendo davvero bene. Voglio ringraziare Vale, Uccio, Pablo, tutto il gruppo di lavoro, Ducati e il mio staff, non abbiamo lasciato nulla di intentato.