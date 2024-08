Matteo Belli ai Fienili di Campiaro con ‘Andare a veglia’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Sabato alle 21 aidisi terrà lo spettacolo "Andare a Veglia – La voce delle Cose". Si tratta di una rappresentazione scritta e interpretata dall’attore e registache con questa iniziativa vuole sia riprendere la tradizione montanara dell’andare a veglia sia continuare a divulgare la figura dell’artista Giorgio Morandi. Un tempo era usanza nei borghi di montagna radunarsi nella stalla per ascoltare un narratore che sapesse affascinare adulti e bambini con storie fantastiche o con le informazioni relative agli accadimenti avvenuti nelle valli limitrofe. Tale iniziativa era chiamata andare a veglia ed era in queste circostanze che si sviluppava anche quel senso di solidarietà che ha contraddistinto i piccoli paesi montani. L’evento è gratuito e per prenotazioni contattare mail [email protected]