Martina Colombari E Figlio | Retroscena E Ferri Corti!

(Di mercoledì 7 agosto 2024)affronta un periodo veramente difficile con il. Ecco che cosa sta succedendo!è tornata sotto i riflettori per la complessa situazione che sta vivendo con suodiciannovenne, Achille Costacurta. Recentemente, la showgirl ha condiviso su Instagram un post che fa riferimento al periodo difficile che sta attraversando a livello familiare. Achille ha pubblicato sui suoi profili social, che poi ha chiuso, immagini di presunte sostanze stupefacenti e mazzette di denaro. Inoltre, ha incluso tag alla madre con commenti provocatori al limite dell’insulto. Non è la prima volta che Achille si fa notare per le sue bravate, ma stavolta sembra aver superato il limite. In passato,ha descritto il suo rapporto con Achille come complicato e complesso.