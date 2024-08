Lo spettacolo della natura In oasi è nato un assiolo Porte aperte ai turisti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Il miracoloper chi resta in città. Vacanze non poi così arrangiate, dietro l’angolo di casa. All’ex Fornace di Trezzo èun, il piccolo gufo migratore sentinella di biodiversità. Venti centimetri di lunghezza, 50 di apertura alare, è già diventato una vera star da queste parti. "La nostra vittoria contro il cambiamento climatico", dice Alessandro Tolomeo, responsabile di Trezzo 2, la secondadel Wwf in città dopo quella storica delle Foppe.tutti i giorni d’agosto (e tutto l’anno) alla riserva nata dopo decenni di degrado. "Per i, offriamo lodelle migrazioni. L’è grosso, 8 grammi: volerà da qui al Sud Sahara. Chi verrà potrà godersi i preparativi di uno dei viaggi più affascinanti del mondo". A gestire tutto sono una quindicina di volontari, pieni d’amore per animali e piante, sempre all’opera dopo il lavoro.