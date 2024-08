LIVE Taekwondo Olimpiadi Parigi in DIRETTA | tra poco Ilenia Matonti e Vito Dell’Aquila

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:00 Si torna nella -49 kg femminile. Sul tatami l’iraniana NEMATZADEH Mobina e TAU Michelle (Lesotho) 11:57 Sprazzi da fuoriclasse per Vicente Yunta che con un calcio circolare ribalta ancora una volta il risultato. 7-9 per lo spagnolo (con le ammonizione). L’iberico passa 2-0 (3-8, 7-9). Attenzione perché questi sono segnali importanti. Punteggio Round 1 Round 2 Round 3 YASER ISMAIL Omar (15) PLE 0 3 7 VICENTE YUNTA Adrian (2) ESP Vittoria 2 8 9 11:55 Chiede una review Yaser Ismail, respinta. Ci riprova subito dopo, ci riesce e ribalta il risultato: 5-3 11:55 L’iberico si fa sentire: calcio alla testa, 2-3 11:54 Calcio alla corazza per il palestinese, 2-0 11:52 Calcio alla corazza per lo spagnolo, adesso è 8-3 per lui (dopo ammonizione). Il primo round è suo.