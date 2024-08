LIVE Sollevamento pesi Olimpiadi 2024 in DIRETTA | doccia fredda per Massidda tre prove non valide nello strappo per il sardo

Leggi tutta la notizia su oasport

16:35 Si chiude qui la nostratestuale della gara dei -61 kg maschili dialledi Parigi. Grazie per aver seguito l'evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 16:34 In casa Italia è arriva l'inattesa battuta d'arresto per Sergio, chiamatosi fuori dalla lotta fornendo trenon. 16:32 Li Fabin vuole letteralmente dominare! Grandissimo controllo nonostante un leggero arretramento. 143 kg ok per il cinese, che chiude lofirmando il record olimpico con 8 kg di margine sull'indonesiano Irawan ed 11 sul thailandese Silachai. 16:30 Un fenomeno. Tutto perfetto per Li Fabin, dall'alzata alla spinta al mantenimento. Il cinese aggiunge 3 kg per la sua ultima prova.