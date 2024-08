LIVE Atletica Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Stano nel gruppetto di testa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.59: Rientra Bonfim,è neldi. Sono in 10 7.58: Fa l’elastico in fondo alMassimoche si stacca leggermente 7.57: 26’46” il passaggio al km 7. Ricordiamo che sono 10 km e 450 metri la prima frazione 7.55: Ci sono già diverse proposte di squalifica, non per l’Italia 7.54: Ripresi Canada e Giappone 1, si crea undi nove atleti davanti.c’è, anche se ogni tanto si stacca dietro. Alle spalle delsono in cinque con le due squadre australiane, la Francia e Giappone 2 7.52: E’ il tedesco Linke a guidare ilè tornato nelle posizioni di7.51: Ilsi avvicina alla coppia diè neldi 12 atleti 7.49: Massimosi stacca leggermente dal gruppo e poi rientra. Abbastanza strano l’atteggiamento dell’azzurro 7.