Il sindaco Galli | Volevano truffare mia madre

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Telefonano a casa, sfruttando entrambe le linee, quella mobile e quella fissa, nel tentativo di convincere l’interlocutore che il figlio o un familiare stretto sia stato protagonista di un grave incidente. L’obiettivo è far arrivare alla porta un ipotetico rappresentante delle forze dell’ordine incaricato di ritirare il denaro necessario per chiudere la questione ’in amicizia’. È più o meno questa la dinamica delle truffe telefoniche che sul territorio continuano a colpire persone non più giovani. Mesi fa a cadere nel mirino dei truffatori, è stata ladell’ex candidatodi Fusignano, Claudio Baldini che, convinta dai racconti, ha consentito l’ingresso in casa di un sedicente carabiniere in borghese, qualifica ovviamente falsa, annunciato dal complice costantemente al telefono con la signora.