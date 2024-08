IGNOBILE MERCATO DELLE VACCHE | IN RAI REGNA IL CAOS NOMINE SLITTANO A SETTEMBRE

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di mercoledì 7 agosto 2024) In Rai un similenon si vedeva da anni. Le, il Governo non trova la quadra su chi piazzare, le opposizioni si compattano mentre i giornalisti sono esasperati. Da settimane la Rai è ferma nella palude. Da settimane assistiamo a unper i ruoli apicali e per le direzioni. Si tratta sulle poltrone mentre il pavimento della casa sta per crollare. Così l’esecutivo dell’UsigRai, lo storico sindacato Rai che da quest’anno si trova contro non solo il Governo ma il nuovo sindacato UniRai che difende ogni sceltaDestre. Eppure la Rai, nonostante i colpi alle fondamenta inferti da questo vertice che ha fatto fuggire volti noti e interi settori di pubblico verso competitor privati per perseguire un delirante ‘cambio di narrazione’, ha ancora un ruolo centrale nella vita del Paese.