I commissari PD Camusso e Misiani | commissione accesso non è determinata da desideri di un parlamentare

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Caserta. “La decisione del ministro dell’Interno di dar vita ad unadiper il Comune di Caserta, troverà, come già detto dal sindaco, tutta la collaborazione dell’amministrazione. Resta comunque evidente che ci sono partiti politici che mentre propongono lo scudo penale totale per i loro amministratori, a Caserta invocano e richiedono dimissioni e scioglimenti. Vorremmo osservare che lo strumento delladinon è determinato daidi unma dalle regole istituzionali, e che male fa il ministro degli Interni ad assecondare l’idea che sia uno strumento di lotta politica, attivato a richiesta, perché è anche cosi che si delegittimano le istituzioni“. Lo dichiarano, in una nota, Susannaa Pd Caserta, e Antonioo Pd Campania.