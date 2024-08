Godzilla | trama cast e curiosità sul film con Aaron Taylor-Johnson

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 7 agosto 2024)sulconConsiderato uno dei mostri cinematografici per eccellenza,ha fatto la sua prima comparsa al cinema nel 1954, e da quel momento una lunga serie dia lui dedicati gli hanno permesso di acquisire fama mondiale. Inevitabile dunque che anche l’industria hollywoodiana si interessasse al personaggio, acquisendone i diritti per un. Dopo il poco apprezzato lungometraggio del 1998 diretto da Roland Emmerich (qui la recensione), il più celebre e forte dei kaiju è tornato al cinema nel 2014 per la regia di Gareth Edwards (qui la recensione), il quale aveva già raccontato di grandi mostri nella sua opera prima Monsters. Il nuovosusi configura come un’opera più fedele allo spirito originario della mitologia cinematografica basata sul personaggio.