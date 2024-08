Furlani è un bronzo che porta nel futuro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) dall’inviato Io non so parlar d’amore, l’emozione non ha voce. Chiedo scusa al mio amico Mogol e alla voce di Adriano Celentano, ma se non altro spero almeno di riuscire a trovare le parole. Mattial’ha fatto. Ce l’ha fatta. Hato all’atletica italiana la prima medaglia di Parigi 2024. Unstrepitoso nel salto in lungo. Conquistato da un giovanotto classe 2005, espressione di una Italia allargata, generosa, inclusiva. Una Italia di cui tutti dovremmo andare fieri. Mi sono emozionato qui allo stadio, riconoscendomi da vecchio cronista randagio nelle pulsioni di un ragazzo non ancora ventenne. Chissà cosa gli passava per la testa, chissà come sarebbe riuscito a governare il tumulto interiore. Beh, si vede che questa Giovine Italia è migliore di quella di noi genitori. Almeno nel rifiuto di paura e pregiudizio. Già al primo salto, Mattia è atterrato a 8,34.