Fumo e fiamme in cartiera Paura per operai

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Un incendio si è sviluppato nel tardo pomeriggio di ieri in unadi Calolziocorte. Otto, che hanno tra i 31 e i 62 anni ed erano al lavoro, sono stati soccorsi perché rimasti intossicati. Hanno tentato di spegnere lein attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco. Le loro condizioni non sono gravi, solo un paio sono stati ricoverati in codice giallo, ma non corrono alcun pericolo. L’allarme è scattato poco prima delle 19, quando ha preso fuoco un macchinario all’interno degli stabilimenti delladell’Adda, nella zona del Pascolo, non lontano dalla riva calolziese del lago di Olginate. In tutta la zona si è avvertito un forte odore acre di. Ingente la mobilitazione di vigili del fuoco e soccorritori. Sul posto sono intervenuti i pompieri di tre squadre del comando provincia di Lecco, con un’autopompa serbatoio, un’autobotte e un’autoscala.