Eugenio Lolli doppio ruolo al vertice di Alcantara

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 7 agosto 2024), Ceo didall’anno scorso, è nominato anche presidente dell’azienda, succedendo ad Andrea Boragno. La decisione è presa dall’assemblea degli azionisti e dal Cda., laureato in Economia e Commercio all’Università di Perugia e con un Master in Business Administration presso la Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi di Milano, è entrato innel 2011 per guidare progetti innovativi e l’espansione in nuovi mercati. Dal 2019, in qualità di Sales, Technologies and Operations Director, ha gestito le attività commerciali, produttive e di ricerca dell’azienda. L'articoloaldiproviene da Ildenaro.it.