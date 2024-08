Deadpool & Wolverine | ecco com’è nato il peggior Wolverine di sempre

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 7 agosto 2024)il “” distato rappresentato come un eroe imperfetto, un uomo capace di violenza brutale, a volte indiscriminata, quando la sua rabbia si scatena. Logan di James Mangold ha presentato il personaggio nella sua versione più malandata, maintroduce una versione dell’X-Man per cui è ancora più difficile tifare. Nel film, Wade Wilson (Ryan Reynolds) si imbatte in una versione diche è un’ombra del suo vecchio sé mentre cerca una variante per sostituire l'”Essere Ancora” morto in Logan, ma questo tizio non ha alcun interesse a essere altro che un ubriacone volubile, finché un incontro con Laura (Dafne Keen) non lo mette su una strada diversa.