Como la stazione perde il parcheggio | niente auto a San Giovanni si costruisce un nuovo hotel

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 7 agosto 2024)- La comunicazione è arrivata giusto in tempo per rovinare le vacanze ai pendolari che ogni giorno arrivano inallaSan: ildi fianco allo scalo ferroviario verrà chiuso a partire dal 1 di settembre e nessuno sa dire quando riaprirà . “Lo abbiamo appreso quasi per caso, attraverso un cartello che è stato affisso all’ingresso qualche giorno fa - spiegano i pendolari comaschi che stanno valutando di costituire un comitato - molti di noi sono in ferie e non sanno ancora nulla”.