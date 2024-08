Calcio a 5 Serie B Femminile Ecco i 4 gironi del 2024 25 | Chiaravalle sarà nel girone B

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di mercoledì 7 agosto 2024) L’Atleticocambiae anziché quello C stavolta rientra nell’area più a nord- ovest (4 venete, 2 toscane, una romagnola e una umbra). Unica marchigiana. Mister Molinelli: “Uninedito ma stimolante. Ritroviamo vecchie conoscenze e altre nuove. Essenziali saranno gli scontri diretti per laB più breve di sempre”., 7 agosto– Sono stati ufficializzati i 4 giorni della prossimaB ss/25. La LND Divisionea 5 ha reso pubblici iche andranno a comporre la prossimaB categoria C5, SS/25. L’Atleticoè stata inserita stavolta nelB, nove le squadre per ogni. Le rosanerosi affronteranno avversarie del tutto diverse da quelle dello scorso anno, per unancora più corto date le mancate iscrizioni (9 squadre anziché 11).