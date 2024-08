Arredare bilocale da 45mq | 2 clienti 2 soluzioni 2 stili

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Cosa succede quando ci si trova addue bilocali di; uno per unosta e l’altro per una coppia che ama l’arte e l’architettura? Ti presentiamo il processo e il risultato in questo articolo. In due appartamenti con stessa planimetria e stessi metri quadrati, ci siamo immaginati due differenti estetiche per altrettanti committenti: un giovane designer della moda e una coppia in cui lei è fotografa e lui neolaureato in architettura. Il contesto è quello cittadino, e ilè una sorta di spazio fluido molto luminoso in cui la scala che porta alla stanza soprastante è elemento architettonico e ponte tra zona notte e giorno.