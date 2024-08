Anziano arrestato per spaccio di droga a Zagarolo

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Cronaca – Un ottantenne nascondevae contanti nella sua abitazione A, piccolo comune nella provincia di Roma, un uomo di 80 anni è statocon l’accusa didi. Durante una perquisizione domiciliare, la polizia ha rinvenuto e sequestrato un chilo e 200 grammi di hashish, un etto di cocaina e 7.500 euro in contanti, frutto dell’attività illecita. L’operazione, mirata al contrasto dellonei Castelli Romani, è stata eseguita con il supporto delle unità cinofile, che hanno individuato nella casa dell’uomo anche il materiale utilizzato per confezionare le dosi di. La procura di Tivoli ha richiesto e ottenuto la convalida dell’arresto, e il Giudice per le indagini preliminari ha disposto gli arresti domiciliari per l’