Uomo e bianco Kamala Harris fa la scelta del vice-presidente | chi la spunta

(Di martedì 6 agosto 2024) La candidatadegli Stati Uniti per i Democraticiha scelto comeil governatore del Minnesota Tim Walz. Sessant'anni, Walz ha vinto il ballottaggio con un altro governatore, quello della Pennsylvania, Josh Shapiro. Gli analisti si aspettavano che lasarebbe caduta su un, per equilibrare la figura di una donna nera con origine sud asiatica e così è stato. Nato a West Point, Nebraska, Walz ha fatto parte per vent'anni della Guardia nazionale, si è occupato di agricoltura, manifattura e ha insegnato. Nel 1996 si è trasferito in Minnesota dove ha svolto la professione di insegnante di studi sociali.