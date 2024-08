Thomas Ceccon al Grande Fratello Alfonso Signorini ci prova

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 6 agosto 2024) Chi entrerà nella casa del? La nuova edizione non è così distante, considerando come ormai Mediaset abbia deciso di proporre il reality in una sorta di ciclo quasi senza interruzione. Da tempoè alla ricerca dei giusti nomi per comporre il cast, al fine che il programma possa risultare tanto interessante e avvincente, quanto aderente alle linee guida di Pier Silvio Berlusconi. Il trash è bandito, entro certi limiti, e così il padrone di casa ha fatto un tentativo per. Un colpo che avrebbe del clamoroso, considerando come si stia parlando di uno dei protagonisti di Parigi 2024, tanto sotto l’aspetto sportivo che mediatico. Ecco la sua risposta.al GF Ilfa una gran fatica nel riuscire ad attirare pubblico, ma soprattutto a trattenerlo per l’intera durata della stagione.