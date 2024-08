The Room – La stanza del desiderio | la spiegazione del finale del film horror

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 6 agosto 2024) The– Ladel: ladeldelQuello della casa infestata è da sempre un tema ricorrente del cinema, che negli anni lo ha affrontato e riproposto in variegate versioni. Da La casa a L’evocazione – The Conjuring, da Crimson Peak ad Annabelle e fino a La casa delle bambole – Ghostland, sono tanti i titoli in cui si può ritrovare tale elemento. Di questo filone, uno dei più recenti e interessanti è The– Ladeldel 2019 diretto da Christian Volckman che propone una particolare versione di casa infestata, dove a suscitare particolare preoccupazione è in realtà un’unica misteriosa. Per gli appassionati del genere, si tratta dunque di un titolo da non perdere, in grado di regalare numerosi brividi oltre ad unquantomai ambiguo.