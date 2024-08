Roberta Vivenzio nuova responsabile della comunicazione di FiberCop  

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 6 agosto 2024) Approda inche gestirà laistituzionale interna, esterna e commerciale, i rapporti con i media, i canali digitali, la brand strategy, l’Adv, gli eventi e le sponsorizzazioni. Nata a Napoli, laurea in Scienze Politiche, studi alla London School of Journalism e corsi di management in Bocconi, Milano e Iese, Barcellona,arriva da Ferrovie dello Stato Italiane dove ha ricoperto la carica di Deputy Chief Communication Officer emedia factory del Gruppo. Ha lavorato in Snam come Direttore Global Media Relations e per il London Stock Exchange Group in qualità diMedia & Digital di Borsa Italiana.