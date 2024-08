Nel mio orto ci sono capperi banditi dall' Oms

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 6 agosto 2024) Ecco cosa coltivo nel miobiologico (dietro all’obitorio): cime di rapa, carciofi (modificati, ma neanche tanto),(varietà messa al bando dell’Organizzazione mondiale della sanità), origano (considerato in alcuni stati tossico, in Italia no), zucchine (sanissime), fieno per bestiame (anche tori), peperoni (brutti da vedere, ma saporiti), rucola (non certificata), cipolle (meglio non dire niente), aglio (prodotto con il metodo classico), melanzane (dimensioni da paura). Servo diverse mense per i senzatetto. Inutile dire che questi prodotti da me coltivati li regalo. Inutile dire anche l’ubicazione dell’, nascono solo pregiudizi. Orti vicini al miomolti. Pensate solo a quelli in riva al Lambro. Vengono innaffiati con quell’acqua: definita la più pura del mondo.