Napoli Gaetano sblocca l’arrivo di Gilmour | affare in dirittura d’arrivo

(Di martedì 6 agosto 2024) La cessione di Gianlucadi Billydal Brighton: sarà lui il quarto acquisto delL’esperienza di Gianlucacon ilè giunta al termine. Un ragazzo partito dal settore giovanile che è arrivato a vincere lo scudetto con la squadra del suo cuore, il sogno di tutti i calciatori. Ma è chiaro che poi nella carriera serve anche altro, soprattutto trovare la giusta dimensione e lo spazio che serve a esprimersi ad alti livelli.questo spazio al Cagliari lo ha trovato, ha giocato 11 partite segnando 4 gol ed è stato decisivo per il raggiungimento della salvezza. La fiducia che ha ricevuto da Claudio Ranieri è stata importantissima per il suo percorso di crescita. Classe 2000, il centrocampista napoletano aveva voglia di giocare con continuità ed è per questo che ha accettato l’offerta del Parma.