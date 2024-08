Maledizione telefoni a L’Acqua | Con un temporale la linea va ko

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 6 agosto 2024) "Basta un piccoloe ifissi non funzionano più". La segnalazione in questione è di una lettrice, il cui fratello vive nella frazione de, dove da anni esiste una situazione di disagio relativa allaa. La cittadina ha avvisato l’amministrazione comunale di Cantagallo e i Carabiniei di Vernio. "L’utenza intestata a mio fratello risulta guasta dal 30 ottobre 2023, data della prima segnalazione fatta al numero guasti. Il problema tuttora sussiste nonostante le numerose sollecitazioni (che e scritte) fatte finora alla Telecom. Mesi fa sono stati effettuati dei sopralluoghi da parte di tecnici Telecom e il telefono ha ripreso a funzionare per un breve periodo anche se non in condizioni ottimali e, comunque, sempre senza la connessione ad Internet.