Magic | The Gathering annuncia i nuovi drop Secret Lair

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di martedì 6 agosto 2024): Thex Dungeons & Dragons, una serie di cinquein edizione limitata per celebrare i 50 anni dell’iconico gioco di ruolo, amato da più di 64 milioni di fan in tutto il mondo. Ilx Dungeons & Dragons 50th Anniversary Supersarà in vendita a partire da giovedì 27 agosto 2024, fino a esaurimento scorte. Questiin edizione limitata ripercorrono le cinque decadi di Dungeons & Dragons, presentando personaggi leggendari come il ladro vampiro Astarion, la battagliera Karlach e il sempre vigile Beholder.