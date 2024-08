Maddalena Corvaglia e il reel con Imane Khelif | cos’ha detto l’ex velina?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di martedì 6 agosto 2024) Non accennano a placarsi le discussioni sul caso di, la pugile algerina “colpevole” di essere iperandrogina e per questo accusata di ricevere un trattamento di favore a questi Giochi Olimpici di Parigi 2024. L’abbandono dell’azzurra Angela Carini dopo soli 46 secondi dall’inizio del match degli ottavi di finale, al termine di 24 ore di diatribe no-stop, ha scatenato una serie di reazioni a catena da parte della politica (che in verità aveva soffiato sul fuoco delle polemiche già da prima). E, non ultimo, del mondo dello spettacolo. Sulla scia di J.K. Rowling che aveva parlato di “brutale ingiustizia nei confronti di Carini“, è intervenuta sulla questione. In unche ha ulteriormente inasprito la vicenda. Come? Con una serie di esempi, grotteschi, sulla libertà di identificarsi in qualsiasi cosa.