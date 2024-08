LIVE Italia-Serbia 0-0 Olimpiadi Parigi volley femminile in DIRETTA | inizia un quarto di finale da brividi

Leggi tutta la notizia su oasport

2-1 Si sblocca la. 2-0 Difesa di Orro, palleggio di Danesi e contrattacco di Egonu. 1-0 Difeso l'attacco di Bosetti, poi subito a segno Egonu. 20.57 Il sestetto dell'è il solito: diagonale Orro-Egonu, Sylla e Caterina Bosetti in banda, Fahr e Danesi centrali, De Gennaro libero. 20.55 Ed ora l'Inno di Mameli. 20.54 Inno della. 20.51 Squadre in campo per l'ultima fase del riscaldamento. 20.49 Una semiè già definita e sarà Brasile-USA. 20.48 L'invece ha battuto 3-1 la Repubblica Dominicana, 3-0 l'Olanda e 3-0 la Turchia, che oggi si è qualificata in semidopo aver superato 3-2 la Cina. 20.46 Nella fase a gironi laha battuto 3-0 la, poi ha perso 3-2 con la(17-15 al quinto) e 3-1 con la Cina. Si è qualificata da migliore terza. 20.43 Il ct dellano.