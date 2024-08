LIVE Ciclismo su pista Olimpiadi Parigi in DIRETTA | quarto posto per l’inseguimento femminile Ora Italia-Australia nell’inseguimento maschile

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 6 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.41 GRAN BRETAGNA IN FINALE! Fantastica la contro-rimonta negli ultimi 1000 metri: tempo di 3:42.151. Per la Danimarca il crono di 3:42.803: sarà finale per il bronzo. 19.40 Gran Bretagna a tre decimi! Finale palpitante negli ultimi 500 metri! 19.39 Un secondo adesso lo svantaggio della Gran Bretagna, ma adesso sta partendo la rimonta. 19.39 La Danimarca adesso ai due km è 679 millesimi avanti, Gran Bretagna che sembra aver pagato un avvio troppo rapido. 19.38 Gran Bretagna che è davanti di poco più di un decimo dopo 1000 metri, ma ai 1500 metri appena 28 millesimi per i britannici. 19.36 COMINCIA LA SEMIFINALE! 19.34 C'è una falsa partenza, andrà ripetuta tutta la procedura dello start. 19.33 Adesso arrivano i grandi calibri, è il momento di Gran Bretagna e Danimarca. Chi vince si giocherà domani l'oro.