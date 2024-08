Le Iene presentano Inside | il caso Yara Gambirasio e la morte di Marco Pantani stasera 6 agosto su Italia 1

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 6 agosto 2024) Il programma è lo spin off della trasmissione di Davide Parenti: ogni puntata è dedicata a singoli temi, questa sera si parla di giustizia e dei casi controversi affrontati dalla trasmissione in questi mesi.martedì 6, in prima serata su1, andrà in onda l'ultimo appuntamento estivo de Lecon una puntata intitolata Riflessioni sulla giustizia. Questo episodio sarà dedicato a un'analisi dettagliata sullo stato della giustizia nel nostro Paese, esplorando come vapplicata la legge nei tribunalini e le sfide affrontate da giudici e magistrati. Le anticipazioni de Ledel 6Durante la puntata, verranno esaminate le difficoltà intrinseche delle professioni legali e come, talvolta, i limiti delle procedure e delle regole vengano forzati nel nome della legge. Si parlerà anche del