Grande Fratello Signorini contatta atleta olimpico | due di picche!

(Di martedì 6 agosto 2024) Il conto alla rovescia per la nuova edizione delè ufficialmente iniziato e, come ogni anno, il fermento e le voci sui possibili partecipanti non mancano. Come spesso accade, non tutte le notizie trapelate si rivelano accurate, soprattutto quelle lanciate da «blogger-influencer» sui loro rispettivi profili social. La produzione del reality show è attualmente impegnata nella selezione del cast per la nuova stagione. Dopo l'edizione flop, Alfonsoquesta volta vuole puntare in alto, cercando di coinvolgere nomi dirilievo provenienti da vari ambienti, dai protagonisti di Temptation Island ai volti delle Olimpiadi di Parigi 2024. Negli ultimi giorni, uno dei nomi che ha fatto il giro del web è quello di Thomas Ceccon, il nuotatore veneto che ha conquistato la medaglia d'oro nei 100 dorso alle Olimpiadi di Parigi 2024.