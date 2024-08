Djokovic avrà la pensione | clamorosa decisione dopo l' oro a Parigi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) Il Golden Slam era l'obiettivo che gli mancava, che è riuscito a far suo con una prestazione super contro Carlos Alcaraz. Per Novakè arrivata ala medaglia d'oro e ora è riuscito nell'impresa di vincere tutti gli Slam più il titolo delle Olimpiadi, come in passato solo altri quattro tennisti (compreso Nadal) erano riusciti. Oltre ad aver fatto la storia, però, va sottolineato come Nole sia riuscito ad arricchire il suo già vasto montepremi personale ricevendo con la vittoria unada parte della Serbia. Secondo le testate locali, infatti, il governo serbo in passato ha deciso di concedere un premio di circa 200 mila euro a tutti coloro i quali riusciranno a vincere la medaglia più pregiata ai Giochi. Si tratta di del bonus più alto concesso da un Paese europeo ai propri campioni in questa edizione delle Olimpiadi.