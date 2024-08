Come la Corea del Nord Rampelli lancia la sfida e prepara il ricorso sulla candidatura

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 6 agosto 2024) Scontropresidenza della Federnuoto. A raccontare la situazione è il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio, esponente di Fratelli d'Italia: «Ho ricevuto dalla Federazione italiana nuoto la comunicazione dell'esclusione dellaalla presidenza, per averla presentata oltre i termini, anche se oltre i termini c'è stata solo la rettifica a una presentazione inoltrata entro la scadenza. Faccio presente, senza alcuna polemica, che la decisione è stata presa dal segretario generale, direttamente nominato dal Presidente uscente. Tanto per far capire quante anomalie da riformare esistano nella Federnuoto. Presenterò certamente, che verrà però esaminato da un organismo sempre di nomina del Presidente uscente, tanto per confermare i dubbi precedenti».