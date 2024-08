Ciclista perde la vita in strada | tragedia ad Isola Sacra

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 6 agosto 2024) Fiumicino, 6 agosto 2024 – Unaquella avvenuta ieri a Fiumicino dove un uomo è morto mentre era sulla sua bicicletta ad: stava percorrendo via Bezzi e, secondo alcuni testimoni, sembrerebbe che abbia avuto un malore e che sia poi andato a sbattere contro un veicolo. Ma l’effettiva dinamica dell’accaduto è ancora da ricostruire ed è al vaglio della Polizia locale. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.