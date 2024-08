Campania programma per implementare il piano oncologico nazionale

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 6 agosto 2024) La Giunta della Regioneha approvato il “regionale quinquennale per l’attuazione delle linee strategiche prioritarie connesse all’implementazione del. Ilprevede una serie di interventi mirati a migliorare l’assistenza dei pazienti oncologici. “Il primo punto si pone l’obiettivo di potenziare l’identificazione, la valutazione del profilo di rischio genetico e la presa in carico dei soggetti con alto rischio di tumori eredo-familiari. Questo consentirà di fornire una diagnosi precoce e un trattamento tempestivo ai pazienti, migliorando significativamente le loro prospettive di guarigione”, ricorda Tommaso Pellegrino, capogruppo di Italia Viva in Consiglio regionale e dirigente medico di chirurgia generale e oncologica presso l’Azienda Universitaria Policlinico “Federico II” di NAPOLI.