Apple è più sicura o no?

(Di martedì 6 agosto 2024) Dopo ogni corso, conferenza o qualsiasi altra occasione pubblica c’è sempre qualcuno che mi pone la domanda: “Se usoposso stare tranquillo?”. Tra gli utenti la sicurezza dei prodotti della Mela è un luogo comune che puntualmente mi preoccupo di sfatare. Come tutti gli altri dispositivi anche quelli della casa di Cupertino sono soggetti a diversi tipi di attacchi e il fatto che percentualmente sono meno colpiti dipende dal semplice fatto che sono percentualmente meno diffusi dei rispettivi concorrenti Windows, per i PC, e Android, per smartphone tablet. Detto questo aggiungo che il criminale medio, da serio professionista abituato a fare ricerche di mercato, concentra i suoi sforzi laddove i suoi clienti sono più numerosi. Oggi, però, posso aggiungere un altro elemento, dopo che mi è capitato sotto gli occhi un report di Picus Security.