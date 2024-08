A San Lorenzo Maggiore la presentazione del libro di Nicola Ferrara con Michele Cucuzza

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 6 agosto 2024) Tempo di lettura: 4 minutiSi preannuncia una serata ricca di emozioni quella di Giovedì 8 Agosto a San, per ladel nuovodi‘’Voglio toccare il cielo’’. L’autore, alla sua seconda opera, ricorda la storia di suo figlio Valentino mancato nel 2014 all’età di sedici anni. A moderare e condurre la serata ci sarà, volto storico e giornalista di Rai 1, che per oltre un decennio ha guidato ‘’La vita in Diretta’’ uno dei programmi disuccesso della tv di Stato.