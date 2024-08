WWE | CM Punk e diversi match confermati per Raw i dettagli della prima puntata post-Summerslam

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 5 agosto 2024) Dopo la sonora sconfitta di, la WWE ha annunciato che CMsarà a Raw stanotte e staremo a vedere se tra lui e Drew McIntyre è davvero finita (come fatto intendere dallo scozzese dopo il premium live event di sabato notte). Anche quest’ultimo è confermato per lo show in programma a Baltimora, così come GUNTHER, alla primissima apparizione dopo la vittoria del World Heavyweight Title. Non sono, al momento, i membri del Judgment Day (o quel che ne rimane), mentre ricordiamo che sono stati già stati annunciati ben tre incontri per lo show, compreso il debutto sul ring dei Wyatt Sicks: Sheamus vs. Ludwig Kaiser The Miz & R-Truth vs. Grayson Waller & Austin Theory Kofi Kingston & Xavier Woods vs. AOP