Tuttosport – le idee con il Porto

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 5 agosto 2024) 2024-08-05 20:26:47 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di: TORINO – Sono chiare le parole, forti e inequivocabili, di Thiago Motta post pareggio con il Brest, quando ha indicato Chiesa e gli altri rimasti a casa – a parte l’infortunato Miretti – come elementi sul mercato, invitati a trovarsi un’altra sistemazione, possibilmente in fretta. A 25 giorni dalla fine del mercato aperto, Giuntoli deve trovare due esterni offensivi per completare il reparto e dare così all’allenatore juventino gli strumenti necessari per applicare la sua idea di calcio. Uscito Soulé e con Chiesa comunque fuori dal progetto, il lavoro del dt bianconero non sarà solo quello di piazzare i tanti esuberi.