Traffico Roma del 05-08-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 5 agosto 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità da questa mattina e per tutto il mese di agosto lavori di potatura in via Gregorio VII riduzioni di carreggiata nei tratti interessati degli interventi ricordiamo la chiusura della tangenziale Tra viale Castrense l’uscita Verano San Lorenzo in direzione dello Stadio Olimpico oltre che nella zona di San Giovanni possibili disagi in Piazza di Santa Croce in Gerusalemme in via Legnana in piazzale labicano e quindi a Porta Maggiore ma soprattutto in viale dello Scalo di San Lorenzo io le schedine In occasione della quarantunesima di Evocazione storica del Miracolo della Madonna della Neve già dal pomeriggio chiusa Piazza di Santa Maria Maggiore ed altre vie adiacenti e tra le quali via Merulana devi anche per il trasporto pubblico ricordiamo che sulla metro Ale stazione di spagna di Ottaviano San Pietro ...