Sbaglia bus 39enne trascinata tra i cespugli e violentata

(Di lunedì 5 agosto 2024) DESIO (Monza e Brianza) Violenza sessuale lungo la Valassina, in carcere il predatore. È stata unaa denunciare di essere stata aggredita sessualmente da un uomo, un episodio confermato anche dai testimoni, alcuni automobilisti che hanno prestato soccorso e descritto l’aggressore. Che, per garantirsi la fuga, ha tentato di colpirli lanciando bottiglie. La sequenza dell’episodio, avvenuto il 31 luglio intorno alle 17.20, è drammatica. Il giovane, un 23enne marocchino, ha trascinato la sua vittima a fianco della ciclabile a pochi metri dalla Statale 36, tra le sterpaglie. Poi le ha strappato i vestiti di dosso. I testimoni hanno raccontato di una donna che chiedeva aiuto alzando le braccia, completamente nuda. È intervenuto un equipaggio della Polizia che era in ricognizione sulla Valassina, a Desio.