Rebel Moon Zack Snyder svela perchè ha infranto un cliché di Star Wars

(Di lunedì 5 agosto 2024)ha spiegato comeabbiaun importante tropo di, rendendolo più credibile. Originariamente proposto come un film diè diventato un universo indipendente, con due film vietati ai minori. In un’intervista con The Hollywood Reporter,ha descritto come abbia voluto dare una svolta realistica al classico tropo degli eroi che si infiltrano nelle basi nemiche travestiti da cattivi, presente in molti film e serie di. Il regista ha sottolineato l’importanza di rendere la scena credibile, con personaggi che hanno una profonda conoscenza del protocollo nemico e che dispongono di uniformi e astronavi adeguate: Il punto è che volevo che fosse credibile che potessero farcela. Kora ha ovviamente una grande conoscenza del protocollo e di come funziona il tutto, e hanno queste uniformi e un’astronave.