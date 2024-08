Pnrr da Ue a Italia quinta rata 11mld

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 5 agosto 2024) 15.30 La Commissione europea ha erogato all'gli undici miliardi di euro delladel. Larichiesta di pagamento riguarda 54 tappe e obiettivi. Sono incluse tappe fondamentali per l'attuazione di 14 riforme e 22 investimenti, in settori quali il diritto della concorrenza, gli appalti pubblici, la gestione dei rifiuti e dell'acqua, la giustizia, il quadro di revisione della spesa e l'istruzione. La commissione aveva dato il via libera alla richiesta dellatranche il 2 luglio scorso