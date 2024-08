Pallanuoto Parigi 2024 | dopo una super partita la Grecia batte il Settebello azzurri probabilmente terzi nel girone

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 agosto 2024) Erano stati perfetti fino ad ora, con quattro partite in altrettante uscite. Ora si ferma il cammino del: gliinfatti escono sconfitti nella quinta ed ultimadei gironi alle Olimpiadi di, al termine di un incontro spettacolare, dal livello di un testa a testa della fase finale, lasi impone per 9-8. La banda di Sandro Campagna passa in un attimo dalla prima alla probabile terza piazza nel raggruppamento (bisogna aspettare Croazia-Stati Uniti, dal risultato scontato). Da attendere anche i risultati dell’altro, ma, al momento, l’avversaria nei quarti di finale sarebbe l’Australia. Doppio botta e risposta nella prima parte dell’incontro con Condemi ed Echenique a rispondere allache prova a passare al comando dell’incontro.